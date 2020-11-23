台聚（1304）表示，大陸今年預計新增30萬噸之EVA產能，因疫情影響延後至明年年第一季投產，EVA下半年供需失衡之價格暴衝現象將漸回復正常，但太陽能發電成本下降，綠能已成全球趨勢，估計封裝膜級EVA之需求將持續增長。

此外，新冠肺炎疫情對全球經濟影響仍在，防疫口罩等衛材需求估計仍將維持，將密切注意下游客戶需求，積極銷售HD，滿足內、外銷客戶需求。搭配原料乙烯因供給增加，價格相對穩定，有利營運表現。

台聚LDPE/EVA年產15萬噸；其中，EVA有近一半是應用在太陽能。HDPE／LLDPE產能13萬噸；受益疫情，口罩需求大增，HDPE在內外銷銷售上均大幅增加，前三季銷售量年增25％。

台聚指出，新冠肺炎衝擊，大陸上半年太陽能僅裝機11GW，惟下半年大陸封裝膜客戶全力衝刺，第三季需求強勁爆發，同時壓縮發泡料、電纜料供應，導致供不應求，價格大漲。發泡級EVA也因7月底運動賽事開打，運動鞋品牌廠商8月訂單回溫，且遠洋貨受疫情影響，到亞洲貨量減少，客戶詢盤明顯增加。

台聚認為，原油今年下半年油價逐步回歸理性，但市場擔憂二次疫情及疫苗等影響，2021年油價保守看待。原料乙烯明年全球新增產能量大於需求，主要新增大陸、韓國及泰國等地，預料全年供應相對較穩。

因太陽能發電成本下降，綠能已成全球趨勢，估計封裝膜級EVA之需求將持續增長，並進一步提升HDPE產品品質，開拓高端市場客群。

(工商 )