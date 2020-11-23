秋鬥遊行22日剛進行，規模為30年來最大，共50多個團體齊上街頭，中天新聞為台灣人民關注重要議題收視告捷，當日收視率報告出爐，4歲以上佔所有頻道全時段收視排行第1名。

根據AC尼爾森收視報告，22日中天新聞從13：00「反關台反萊豬」特報開始，至20：00自由廣場論壇結束，最高落點在17：48播出的「國民黨動員上街怒吼拒吃瘦肉精」新聞，4歲以上有效收視數字高達1.73，換算人數約為37.9萬人，穩坐同時段新聞節目收視第一；次高點落在19：04播出的「消基會無限期反萊豬」新聞，4歲以上收視數字1.68，換算人數約為36.9萬人；收視第三高為19：36播出的「彭文正談關中天是台灣之恥」，4歲以上收視數字1.63，換算人數約有35.7萬人收看。

中天主播盧秀芳忍腳傷上街遊行。（中天新聞台提供）

收視反映民眾心聲，萊豬仍是民眾最關注的議題，但沒有中天，這些聲音可能被淹沒，導致台灣只剩一種聲音。

儘管電視台收視亮眼，仍面臨關台命運，中天新聞部專題中心執行主任賴麗櫻對此表示：「中天員工沒有做錯什麼事，但今天政府要用這種方式來封殺我們的嘴，不過你封殺不了475個人的嘴！」就連日前不慎撞到造成左腳趾骨折的中天新聞當家主播盧秀芳，亦無視自己腳傷未癒，仍杵杖加入秋鬥遊行，而且堅持走完全程，她認為一定要展現人民的力量，因為關不掉的聲音，就是中天新聞，「凱道上面，許多認識及不認識的朋友，看到我拄著拐杖，紛紛主動表達關心，大家喊著中天加油！真的好感動，我雖然走得慢，但還是走到終點了，堅持下去很重要，中天同仁都有共識，我們要堅持下去」！現場民眾也高呼要挺中天，為中天加油打氣。

中天電視與中天新聞YouTube頻道的訂閱量，也在過去短短兩周之內急速增加將近20萬人次，中天新聞存在的最大意義，即是讓政府知道，它不能也不應該為所欲為。請持續支持中天新聞，監督的力量必須存在！

(中時 )