上季獲得UBA大專籃球聯賽公開男二級第三名、本季得以挑戰公開男一級的中原大學成了黑馬，今天64比59擊敗文化大學、笑納預賽3連勝，新學年第一階段賽事開打至今只輸過健行，本季或許不只保級，還有機會問鼎八強。

中原男籃隊教練張智峰表示，能在第一階段預賽打出佳績，可以說是球隊一天兩餐、一周8次的苦練有了收穫，雖然球季開打前目標是保級就好，隨著戰績不錯外界也會有更多期許，但球隊仍要繼續打出團結、態度，不論輸贏每場都全力以赴。

中原隊長劉光尚繳出18分、10籃板佳作，張智峰透露過去比較鬆散的劉光尚，成為隊長後更有責任，改善很多缺點，劉光尚回應：「隊長要以身作則，而且我們前一任隊長做得很棒，我當然不能漏氣。」

中原大學暌違17季重返公開一級，對於球隊本季展望，劉光尚認為每階段都要盡力做好，不能因為現在3連勝就放鬆，在台灣藝術大學讀完大一、去年就轉學到中原大學的他，自然期待和前球隊的交手，也在上周六對台藝大一戰斬獲13分、助隊拿下本季首勝，讓他相當興奮。

(中時 )