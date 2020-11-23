民進黨政府關中天新聞台，前考試院長關中今天在新書「明天會更好：關中傳奇」發表會，痛斥民進黨政府「一個政府不知道天下為公嗎？一個政府不知道兼善天下嗎？一個政府不懂得天理人情嗎？竟做出這種無法無天、喪盡天良的事。」從中天新聞台被關可看出，現在的台灣比獨裁更獨裁。

關中致詞時，主動提及這幾天有件事讓他非常氣憤，也要嚴重抗議。他幽默說，他住院期間，電視常報導「關中、關中」，他心想「我怎麼了，我退休6年多年都安份守己，怎會報導『關中、關中』，原來是『關中天』。」

關中怒斥，一個政府不知道天下為公嗎？一個政府不知道兼善天下嗎？一個政府不懂得天理人情嗎？竟做出這種無法無天、喪盡天良的事。台下觀眾對關中這段話，掌聲非常熱烈。

關中指出，大家都是知識份子，稍微有點常識的人都知道言論自由，尤其媒體的言論自由是最基本的；紐約時報一天照三餐罵川普，川普也不敢對紐時怎麼樣。在政治光譜從左到右，無論極左極右、世界亂成一團，但大家彼此仍會相互包容，互相尋求中間，讓大家共存共榮，這世界是你活別人也要活，所以他對此痛心疾首。

關中也幽默嗆蔡政府說：「我叫關中，沒有號，以後改名『關中天』，看你能不能把我關得了。」

媒體訪問關中，民進黨政府關中天新聞台的作法，相較過去威權時代有何不同？關中不假思索怒罵，何止威權？簡直是霸道，簡直是無法無天，簡直是荒唐到極點，不可以這樣做事，絕對不能這樣方式來處理媒體，你可以不同意媒體的觀點，但你怎麼可以這樣關台呢？全世界連獨裁國家都不會這樣做。從這件事，他認為台灣比獨裁還要獨裁。

關中也疾呼，人民要自己選擇，如果願意接受這樣生活，就忍氣吞聲，否則就站出來大聲表達自己的意見；這個政府已完全不考慮人民觀感、社會觀感，更不顧自己形象。

(中時 )