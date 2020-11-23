長興（1717）伴隨三大事業單位穩定增長，10月營收、營業利益續創年度高點，單月自結稅前盈餘4.49億元，較去年同期成長144.86％；前10月稅前盈餘26.01億元，年增6.67％，每股稅前盈餘2.1元。

長興表示，下半年經濟逐漸回升，合成樹脂與特化材料與經濟成長的關聯性較高，第三季起出貨明顯增加，追趕上半年落後業績，第四季主要市場大陸需求並未減弱。長期而言，光固化材料在節能、環保趨勢下，將持續擴大發展，未來除大陸、東南亞市場，美洲、印度也是海外市場的拓展重點。

長興表指出，合成樹脂與特化材料受惠大陸與東南亞經濟復甦，銷售持續回溫，電子材料在PCB產業需求持續強勁下，乾膜光阻與真空壓膜機出貨暢旺，支撐10月營收為今年單月新高。近期國際油價反彈，原物料上漲的預期升高，不排除下游客戶提前備貨的可能性。

此外，有鑑東協市場是未來光固化應用的高成長區域，而光固化應用也從印刷與木器拓展到塑膠、膠黏劑等中高端應用，長興啟動光固化材料產能擴充、製程優化策略，2021年、2022年各增加6,000噸產能。

長興光固化材料年產86,000噸，光固化塗料年產7,000噸。大陸4月起3C、印刷、日化等產業逐漸復甦，鏡片產業第3季末恢復至80％；第4季各行業恢復正常需求。未來將持續開發新市場與新應用，包括LED固化、EB固化；3D列印、UV噴墨；5G手機背蓋／NB塗料、汽車內飾。

(工商 )