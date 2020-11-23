時節進入冬季後，在中印邊境的軍事對峙情況並未減緩。印度媒體指稱，印軍經過對解放軍作戰手冊的深入研究之後，已經部署地道防禦工事來阻止解放軍以地道戰術進行越界的行為。此外，地道除了防禦，也可以供暖，保護部隊免受低溫和暴風雪的影響。從媒體報導看來，雙方部隊所使用的地道戰看起來也有很大的差異。

《環球時報》引述《印度斯坦時報》報導，印度軍隊經深入研究了中國的作戰手冊後，效仿解放軍的作戰經驗，在印中邊境拉達克地區開始部署地道工事。

此一消息卻招來許多大陸媒體的訕笑，聲稱解放軍從對抗日本人時就用過地道戰，韓戰時也用來對付美軍，越戰時也教過越共運用。有的陸媒說，如果印軍要跟解放軍打地道戰，那可真是「班門弄斧」了，也有媒體表示，對於沒有什麼地道戰經驗的印軍來說，跟解放軍打地道戰，算是遇上真正的行家了。

過去解放軍或越共所用的地道戰，地道大都是徒手挖出來的，類似挖礦坑的方式，但印軍所稱的地道戰卻有很大的不同。根據印度軍隊高級指揮官的說法，印軍在地道中設置了大直徑的鋼筋混凝土管道，以保護部隊免遭襲擊。這些鋼筋混凝土管道的直徑在6到8英尺（1.8米到2.4米）之間，能夠讓部隊很便捷地在不同地點之間進行轉移，而不會暴露在敵人的火力之下。地道的另一個好處是可以供暖，保護部隊免受低溫和暴風雪的影響。

報導說，近期隨著寒冷冬日的到來，印度媒體不斷宣傳印軍在邊境的各種特殊設施。例如《今日印度》網站就指出，為了保證部署在拉達克地區的士兵在冬季的作戰效率，印軍已為該地區的所有部隊完成居住設施建設，包括建造快速拼裝式的庇護所。

報導指出，在11月過後，拉達克地區降雪量最高可達12米，而受風寒因素影響，氣溫也會降至攝氏零下30至零下40度。

大陸國防部11月初公佈了中印第八輪軍長級會談的相關情況，雙方重申確保一線部隊保持克制，以避免引發更大範圍的衝突。雙方也同意繼續通過軍事和外交管道保持溝通，共同維護邊境地區和平安寧。

(中時新聞網)