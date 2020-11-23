有位民眾看上全聯一款僅售41元的泡麵，問大家推不推薦。內行紛紛大推這款泡片特色就在「無油包」，還能有三種吃法。(摘自我愛全聯－好物老實說)

泡麵是許多人的精神糧食，不管是外出旅遊、出差，或是在半夜肚子鬧饑荒的最佳良藥。近日有位民眾看上全聯一款僅售41元的泡麵，問大家推不推薦，不少內行大推這款泡片特色就在「無油包」，同一款泡麵還能有三種吃法。

一位網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」上詢問賣場上販售一款「烤蝦風味」泡麵，多入組一包只要41元，還標榜「可乾吃」。這讓她心動表示「這個有人買過嗎？推薦嗎？」

貼文曝光，不少網友就留言回覆「不雷好吃可以買」、「麵體很香好吃」、「這個好，可乾吃，也可泡來吃，口味及信價比很高」、「乾吃超好吃，很有味道」。網友指出，因為沒有「附油包」的關係，這款泡麵吃起來較清爽，吃起來也有某牌鮮蝦麵的口感。不但售價便宜，還可以乾吃又可以拿來煮麵，受到不少人青睞。

饕客們紛紛表示，「可以當乾脆麵、泡麵、煮麵，一麵3吃喔」、「簡單煮、不錯吃！醬包只有粉料包可直接單吃！但我家都會用煮的！自己加料」、「好吃，吃起來像X一鮮蝦麵，但比較便宜」、「打折時可以買，煮麵吃不夠時加麵用」。不過也有人認為「差X一鮮蝦麵很多」、「雞汁比較好吃」。

網友表示這款泡麵沒附油包「簡單煮、不錯吃！」（摘自我愛全聯－好物老實說）

(中時新聞網)