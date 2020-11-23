歷來總統罕見直接到部會，總統蔡英文23日下午到國發會出席「雙語國家政策諮詢會議」，並分享學習英文的經驗，這項諮詢會議預計要開四場，聽取民間各領域的建言以做為未來雙語政策研擬的參考。

「雙語國家政策諮詢會議」23日下午召開，中午時分，從國發會一樓大廳排場看起來，有點神秘，不像是開一場普通的會議，好像有大人物要來，隨後果然總統、副總統親臨會場。

這場會議由國發會主委龔明鑫、教育部長潘文忠共同主持，蔡英文、賴清德親自與會以表示對這項政策的重視，會議中聽取大學、中學及小學的校長、老師，還有各領域專家等十五人的建言，「空中英語教室」創辦人彭蒙惠也應邀出席。

龔明鑫引言時強調，總統今年520就職演說特別提出要提升國人的英語力及數位力；雙語國家政策的重點是要培養台灣走向世界的英語人才，並提升我國人才的競爭力。

國發會於傍晚發新聞稿指出，總統出席會議特別說明，為推動雙語政策，政府應以整體性、系統性方式整合公部門與民間資源，為免政府部門閉門造車，因此希望聽取各方意見，全方位地瞭解各界的期許，研提更符合社會期待的雙語推動策略。

國發會指出，總統也特別分享自身學習經驗，在學習英文的階段，發現學科的知識水平已經到達博士級專業程度，但英文能力卻有落差，因此英文表達不到位；故雙語教育應讓學科知識與英文水平同步成長，學校的英語課程應該從生活英語開始。此外，為了結合政府及民間的資源及量能，讓雙語國家政策的推動不間斷，政府也將成立行政法人，以專責機構來持續推動。

賴清德也表示，雙語國家政策目標是為了讓每一個學生，每一個國人都能全面提升英語力，雙語國家政策不是為了考試，而是為了強化台灣人才的國際化視野與國際溝通能力，培養台灣走向世界的雙語人才。

龔明鑫表示，雙語國家政策還在研擬、構思階段，與會代表所提的意見將納為政策調整的重要參考，以讓雙語國家政策更加完善。

國發會表示，未來將召開四場諮詢會議，藉以彙集各界意見，研擬此一攸關國家長久發展的政策。待政策規劃成熟，將對外公布整體規劃，再行召開公聽說明會，與各方利益關係人溝通。

(工商 )