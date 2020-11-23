許多人對「小強」蟑螂敬謝不敏，甚至看到就會驚慌失措、哭著跑開。一名女網友詢問，若祭出100萬美金的超高額獎勵，條件是和一萬隻蟑螂共處一室至少15分鐘，好奇是否有人敢參加？沒想到重賞之下果然有勇夫，許多人響應報名，「別說15分鐘，24小時也OK」、「貨幣單位把美金換成台幣我也可以」。

蟑螂在地上爬不是問題、體型大隻一點也沒關係，「最怕牠飛起來」，那恐怕是許多人的夢靨！原PO好奇詢問，是否真有人會為了100萬美金「與蟑螂共舞」，結果大家都為了錢衝了！

100萬美金約2800萬台幣，月薪4萬的上班族，要工作58年不吃不喝才存得到，這篇文章曝光後，眾網友熱烈響應，甚至自砍價碼，「10萬台幣我就去了」、「我全家都報名」、「錢先拿出來再說啊！出張嘴誰不會」。

留言中，釣出真心不怕蟑螂的人，「這不是做下水道工程的日常嗎？在狹小黑暗的空間中，數量可能是一萬隻小強的5倍多，我在裡面待一整天，很正常」。

(中時新聞網)