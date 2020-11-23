考試院前院長關中今舉辦新書「明天會更好：關中傳奇」發表會，當年也是黨內改革派的關中，被媒體詢問如何看待現在國民黨主席江啟臣領導的改革。關中提出3點建言：不能放棄自己的基本理念，不能說「不統、不獨、不武」，以及重視訓練人才、加強團結。他對國民黨仍充滿希望，「尤其對年輕的主席期待更深」，中常會的結構要改變，這是黨主席的責任；他也希望國民黨能多一點韓國瑜出來。

關中表示，對於國民黨的改革，首先，不能放棄自己基本的理念，在台灣，國民黨是代表「統」的政黨，不能說「不統、不獨、不武」（前總統馬英九2008年總統大選所提政見），說不統就代表就接受台獨了嗎？他說的「統」是有條件的，是必須和平、反對武力的統，讓兩岸能夠融合的統。他認為時代、環境在變，有人說「統」現在是少數，但未來未必是少數。

他說，當大環境改變，台灣常說維持現狀，但現狀不是台灣決定的，是美國決定的，中國大陸也要加進來參與決定，所謂的不統、不獨保持現狀的背景就沒有了，所以國民黨絕對不能放棄自己的理念，支持者再少也不能放棄，「你放棄理念就不是一個政黨，就沒辦法跟民進黨比較、跟民進黨競爭」。

第二，關中認為，國民黨要加強團結。國民黨過去發生兩件事，令他很傷心，一是「換柱」，二是當「韓流」北上參選總統時，黨內就推出鴻海創辦人郭台銘加入選舉，打亂整個局面，把韓流士氣給壓下去，這是很大的敗筆。經由正當程序產生的人，怎麼可以換掉呢？怎麼可以另外找人？這不是自亂陣腳嗎？無論選輸選贏，都絕對不可以做這種事情。

第三，國民黨要重視訓練人才，他過去從事黨務工作最重視就是訓練，但他認為國民黨現在不重視訓練，也不愛護自己的幹部，所以現在黨的士氣很低落。

關中強調，國民黨要有點志氣，做為政黨要堅持理念、立場，不能人云亦云，隨時改變。

媒體詢問，江啟臣目前作為有符合關中對國民黨要拔擢年輕人的期待嗎？關中說，他仍然有期待，尤其對年輕的主席期待更深。因為他認為江不會有太舊的包袱，也不會有太陳腐的思想，應當要有所作為，所以他充滿了期待，「我對這個黨還是充滿希望，你熱愛一個黨，就永遠不會對它失望的」。

媒體詢問，書中提到韓國瑜是國民黨的寶，若韓再參選黨職或公職，會支持嗎？關中說，以後的事他不知道，但當年韓不管選高雄市長或黨提名選總統時，士氣如虹時，他都全力支持韓，時勢造英雄，英雄造時勢，不知以後環境會變怎樣，但希望國民黨能多一點韓國瑜出來。

國民黨中常會結構能看嗎？中常會是黨的最高權力決策機構，中常委要有相當社會影響力知名度對黨有貢獻，這些人有嗎？若沒有的話，外面的人會怎麼看？起碼他是看不下去，現在的國民黨的結構有讓人感到振奮人心的做法，他認為要改，這是黨主席的責任。

(中時 )