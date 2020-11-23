全球新冠疫情持續惡化。據Worldmeter網站統計，截至台灣時間23日晚間，各國染疫人數超過5900萬，即將突破6000萬大關，其中美國就占了1260多萬人。白宮專家表示，最快12月11日就可安排首批民眾接種輝瑞疫苗。歐洲疫情也相當嚴峻，不過面對民怨高漲，多國政府已準備放鬆聖誕節假期的封鎖措施。

路透報導，美國輝瑞藥廠20日針對與德國BioNTech共同開發的新冠疫苗，向食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急授權許可，FDA將於12月10日進行會商。新冠疫苗與療法研發計畫主管史勞威（Moncef Slaoui）22日表示，疫苗取得許可後，24小時內就會運至各州，「預計拿到許可後的第2天，也就是12月11日或12日，第一批美國人就可以接種」，之後每月預計可替3000萬人施打疫苗。

另外，美國生技公司莫德納（Moderna）12月也將申請新冠疫苗緊急授權。政府將依各州人口分配疫苗數量，並建議醫護人員及長者優先接種。史勞威預計，全美可於明年5月達到「群體免疫」，屆時民眾可以恢復正常生活。國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇則強調，多數美國人必須接種疫苗，群體免疫才會發生。

約翰霍普金斯大學統計顯示，11月還沒結束，全美新增確診人數就超過300萬，達到累計確診人數的1/4。衛生官員呼籲民眾不要在感恩節假期出遊，但許多美國人無視警告，20日境內飛航人數創下疫情爆發迄今第2高。部分州實施新限制措施，包括加州宣布宵禁，紐約市重新關閉學校等。摩根大通（JPMorgan）預測，明年首季美國經濟將出現萎縮。

目前英國有可能在本周內搶先美國，啟動輝瑞疫苗接種計畫，德國希望下月開始，西班牙則預計明年1月開放接種。英國政府正考慮放鬆本月初推出的封鎖措施，允許民眾在聖誕節期間團聚。德國官員表示，防疫規範可能延長至12月20日。法國政府發言人則指，總統馬克洪將在未來數周內宣布經濟前景，「鑒於健康風險與部分企業相關，將採取3階段放鬆限制措施，第一步在12月初，然後是年底假期前，之後是明年1月」。

至於亞洲，日本東京都23日新增314人確診；岩手縣出現首起死亡病例；北海道政府決定將札幌市暫時排除在中央振興旅遊計畫外。南韓亦因疫情升溫，自24日起將首都圈防疫等級調升至第2級；首爾市政府宣布，年底前為「1000萬市民緊急停止期」，部分日常活動暫停，集會活動不得超過10人。

(中時 )