這起發生在中部相當驚悚的桶屍案，兩名死者分別是16歲少女、以及54歲的黃姓男子，據悉少女欠討債集團不到1萬元；而黃男則是在一起2690萬土地詐貸案，提供關鍵證據，出庭前慘遭滅口，兩人被殺害後埋屍鐵桶，再用強酸溶屍，手法非常兇殘。

根據當時判決書，2018年徐姓主嫌透過林男、張男認識來自彰化何姓父子，得知何父有一塊土地，徐姓主嫌表示可以幫忙辦理貸款，何姓父子不疑有他，交出土地所有權狀、印鑑證明、印鑑章、存摺，但徐姓主嫌根本沒有拿去貸款，反而偽造何父簽名，過戶到林男、張男名下，設定土地抵押權後，再移轉到一名楊姓女子名下，詐貸2690萬元。

隔年2019年，案情出現逆轉，遭殺害的黃男表示可以轉為證人，並提供與徐姓主嫌、張男的對話，但徐姓主嫌始終未承認犯行，隨後被警方通緝。沒想到黃男的證據會扭轉局勢，徐姓主嫌憂黃男證詞對自己不利，因此抓走黃男，將人活活打死，之後淋酸封屍。

刑事局中部犯罪打擊中心日前接獲情資，犯罪集團其中一位成員因良心不安，而向警方透露內情，警方隨即在台中山區、與苗栗銅鑼山區，挖出兩具桶屍，該犯罪集團因金錢糾紛而痛下毒手，手段兇殘、駭人聽聞，詳細犯罪原因仍待警方進一步釐清。

(中時新聞網)