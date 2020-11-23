2020台灣國際衝浪公開賽11月18日於金樽漁港盛大開幕，歷經5日精彩比賽，今天圓滿閉幕，台東縣縣長饒慶鈴特地出席閉幕頒獎典禮並親自頒獎勉勵參賽選手。

2020台灣國際衝浪公開賽本屆賽事祭出國內破紀錄最高額總獎金80萬元，在受到新冠肺炎疫情影響，許多國際衝浪賽紛紛延期或取消的時刻，台東縣政府不放棄任何一個可以舉辦比賽的機會，在確定舉辦國內賽後，更積極尋求世界衝浪組織WSL的合作，促成了國內罕見以WSL國際規格舉辦的台灣冠軍賽。

第10年舉辦的台灣國際衝浪公開賽用心讓賽事盡善盡美，精心準備由台東知名藝術家馬尚設計的冠軍戒指，以及鑲有台灣藍玉髓的原木簍空雕刻浪板造型獎座要贈與得獎選手。

台東擁有得天獨厚的海洋環境，縣政府特別感謝WSL在這次比賽提供遠端技術應用在賽前規劃、評分系統與現場轉播中，饒慶鈴也已和WSL簽訂LO I國際合作意向書，將在2021到2022年繼續合作，帶來更精彩的賽事。

(中時 )