林俊傑睽違三年日前推出新專輯《倖存者‧如你》，聊起歌曲〈暫時的記號〉MV籌備前期，他表示：「若這首歌的MV沒有我心目中最好的詮釋，我寧可沒有MV，讓大家聽歌感受我想傳遞的。」MV延續〈倖存者〉劇情，JJ在黑夜中一路開著車，最後以第三者的角度，看著眼前陌生人在時間中所留下的印記。拍攝時，JJ也顯得格外感性：「希望大家能珍惜生命每一個時刻，享受過程，甚至現在拍MV的當下，努力感受當下，為地球留下最美的印記。」

MV的最後一幕，JJ在黑夜中一路開著車，卻被眼前被車燈所照亮的一面牆所吸引，緊接著他看見畫面中有一對情侶，兩人從相識到相依，直到生命的誕生、到年老時的衰弱，人生的過程就像電影一樣快速的在眼前流動，這些過程美好而珍貴，卻也寫實又殘酷。而這次導演以用大量的平面照片說故事。以不同故事線堆疊的片段組合而成，傳達了不同狀態、不同階段的人生。讓JJ在現場拍攝時也充滿感觸，JJ說：「MV裡的故事也是我們的故事，每個人的生命都有不同的故事，每個人生命的點滴，也都為這世界留下暫時的記號，真的是很美的一件事，謝謝導演把這個故事拍出來了。」

林俊傑日前拍攝新歌MV。（華納音樂提供）

正式拍攝前，對這首歌相當重視的JJ曾向同事們表示：「若這首歌的MV沒有我心目中最好的詮釋，我寧可沒有MV，讓大家聽歌感受我想傳遞的。」拍攝時，JJ再度與這次系列MV中其一要角的小橘貓互動，「大家都知道拍片的時候小孩跟動物是最難控制的，但這隻貓咪真的很乖巧」；問他怕不怕被貓抓，JJ表示：「我已經做好準備了！」自虧最近很常受傷，工作時常不小心撞到臉或腳！

(中時 )