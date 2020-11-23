依據競爭法調查谷歌 英國CMA評估中 20:192020/11/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國負責監督市場競爭行為的主管機關「競爭及市場管理局」（CMA）周一表示已接到投訴，跟谷歌的線上平台與數位廣告的市場研究可能違反競爭法有關，強調CMA非常嚴肅對待此事，將謹慎評估是否依據「競爭法」展開正式調查。 (工商 ) #競爭法 #CMA #依據 #調查 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台語主播性騷擾菜鳥女職員疑雲 公共電視回應了 22:212020/11/23 社會 前白宮國安顧問：澳洲必須切斷對中國大陸經濟依賴 12:342020/11/23 國際 竹市議會連署反萊豬 市長「堅」拒簽 15:042020/11/23 政治 英國11月綜合PMI 創五個月新低 18:592020/11/23 財經 生態殺手「垃圾魚」入侵淡水公司田溪 新北市府將請中央調查 17:062020/11/23 寶島 整治二仁溪 盼列國家重要溼地 04:102020/11/23 地方新聞 市場競爭加劇 和成：多元化、智能化提升獲利能力 17:302020/11/23 財經 新型冠狀病毒疫苗 歐盟可望年底批准 23:412020/11/23 國際 高雄某中學生被團霸 遭脫衣脫褲還拍照 18:032020/11/23 社會 蔡其昌嗆山手線不作就選市長 盧秀燕︰尊重 18:082020/11/23 政治 財經熱門新聞 疫情慘爆 全球V形復甦太難？ 專家曝有1國例外 - 財經 ３大客戶訂單追追追 台積電營收 Q4超標在望 - 財經要聞 - 工商時報 全球財經 工商時報 上海爆疫情 浦東機場急檢測 - 全球財經 - 工商時報 妖股又炒爆了？巴菲特洩4支明牌 散戶押對沒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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