英國負責監督市場競爭行為的主管機關「競爭及市場管理局」（CMA）周一表示已接到投訴，跟谷歌的線上平台與數位廣告的市場研究可能違反競爭法有關，強調CMA非常嚴肅對待此事，將謹慎評估是否依據「競爭法」展開正式調查。

(工商 )