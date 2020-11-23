德國地方政府 傾向延長封鎖措施執行時間 20:192020/11/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國兩名地方首長周一表示在全國16個邦政府裡，許多傾向延長局部封鎖措施，減緩新冠肺炎傳播速度，讓民眾有可能在耶誕節進行家庭聚會。由於11月封鎖以來確診人數沒有減少跡象，因此目前限制措施的執行時間應該延長約三周。 (工商 ) #全國 #德國 #傾向 #延長 #封鎖措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸發行負利率主權債 國際瘋搶 04:102020/11/23 全球財經 對亞洲進口需求暴增 美農產品外銷 等嘸貨櫃 04:102020/11/23 全球財經 國民黨提案修食安法強標乙型受體素 綠委酸：為何2012年不做？ 13:362020/11/23 政治 元旦出遊看這裡 國道疏導措施公布 11:512020/11/23 生活 《國際經濟》澳洲11月製造業擴張 近3年來最強 12:162020/11/23 財經 美民眾感恩節瘋出遊 投行警告恐致明年第1季經濟萎縮 14:242020/11/23 財經 第一金投信：機器人訂單加溫 漲勢延續 04:102020/11/23 產業特刊 感恩節將至 美逾1200萬人染疫 04:102020/11/23 生活新聞 《國際金融》疫苖、封鎖消息互抵 油價近持平 11:252020/11/23 財經 台灣特斯拉更新 eMMC 故障保固方案！8 年 ／ 16 萬公里延長保固，曾付費維修者可獲退費 10:432020/11/23 汽車情報-汽車新聞 國際熱門新聞 泰國甄嬛傳？王妃不雅照外流媒體 疑是王后心計 - 國際 綠帽夫離婚鬱卒看心理醫師 發現他是小王怒求償8200萬 - 國際 拜登將任命布林肯 出任國務卿 - 國際 - 工商 手提兩顆腐爛頭顱搭機 空姐竟替她免費升等商務艙 - 國際 川普執政近尾聲 國際領袖冷淡：要走快走 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。