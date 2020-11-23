德國兩名地方首長周一表示在全國16個邦政府裡，許多傾向延長局部封鎖措施，減緩新冠肺炎傳播速度，讓民眾有可能在耶誕節進行家庭聚會。由於11月封鎖以來確診人數沒有減少跡象，因此目前限制措施的執行時間應該延長約三周。

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