2020年對於大多數的人來說都是不太好過的1年，如今已經來到年底了，是否有機會可以轉運？還是依舊沒有辦法平靜呢？《靈匣》就列出了5個在2020年底會遭遇小人纏身的星座。

1.白羊座

到了2020年底，白羊座的小人運有所增強，而且他們很可能會影響到白羊座的事業發展，千萬不能小覷這些小人的影響力。因此在工作的時候，切記一定要小心行事、管好自己的嘴巴、隨時保持警惕之心，千萬不要口說大話，防止被小人抓住把柄；建議要保持良好的睡眠，讓自己的精神充足，藉此來提升運勢。

2.摩羯座

在2020年底，摩羯座的感情運勢減弱，很有可能遭到小人的阻止和破壞，由於摩羯座對於感情比較遲鈍一點，讓小人有機會趁虛而入，感情上有出現第三者的可能。因此在這段期間要多多關心愛人，不要太過貪心，減少心中的慾望；此外，也建議要安排一次和另一半的外出行程，讓兩人在旅行的過程中可以重溫過去的美好回憶。

3.巨蟹座

巨蟹座在2020年底財運有比較大的起伏，財務方面容易碰到小人，不管是公務或私人的財務管理都要小心謹慎，時刻保持著戒備之心，並且要懂得防備他人，嚴守商業機密，防止小人趁機作亂，學會說「不」也是巨蟹座在年底要學會的一大功課。

4.獅子座

獅子座的整體運勢在進入2020年底後變得低沉，精神狀況也不太好，所以在日常生活中很容易情緒暴躁，再加上年底的雜事繁多，獅子座一不小心就可能惹到小人。建議在這段期間一定要保持平常心，讓自己變得柔和，也可以多去戶外透氣、轉換心情，就能夠遠離小人的騷擾。

5.天秤座

今年進入年底後，天秤座的內心相當焦慮，腦袋裡的想法很多，但越是這樣就越是事與願違，再加上有許多繁忙的事務，讓他們感到手足無措，因此處於低潮的天秤座很容易吸引小人的注意。建議天秤座要懂得學會放手，將注意力轉往其他方向，有時候放棄也會是一種獲得。

(中時新聞網)