明星們的童年照總是能引起粉絲們廣大迴響，謝霆鋒當然也不例外。一向給人陽剛味十足的他，超MAN形象深植人心；近日網路上瘋傳一張謝霆鋒女裝打扮的童年照，照片一傳上網，讓不少人驚呆！一看便說怎麼好面熟，是不是和國民閨女關曉彤撞臉呀？未免也太像了！

不說其實看不出來，照片裡這位頭戴草帽、嘴上擦了口紅，項鍊、手環、手套配件樣樣齊全的小女生，竟然是謝霆鋒！只見他坐在椅子上，指尖托著下巴，不得不說，謝霆鋒在照片裡，舉手間流露出十足的少女感。

謝霆鋒超MAN形象深植人心 (圖/ 翻攝自鋒味微博)

網友們見對比圖，紛紛說怎麼越看越像 (圖/ 翻攝自微博)

照片被上傳網路後，網友們便馬上發出疑問：「這照片確定不是關曉彤嗎」、「怎麼有種越看越像的感覺，不覺得嗎？」、「放在一起更像了」、「這簡直一模一樣吧」；微博上更發起投票活動詢問大家：「你覺得像嗎？」

不過兩人也僅止於小時候撞臉；對比起現在的模樣，謝霆鋒已是成熟、有魅力的中年帥大叔；關曉彤則是頗具性感、女人味的國民閨女。二人還曾在陳凱歌執導的電影《無極》裡合作過，某種程度來說，也算相當有緣。

兩人曾於電影《無極》中合作，當時關曉彤還是小朋友 (圖/ 翻攝自微博)

(中時新聞網)