在美國祭出華為禁令後，後來通過申請許可，包括英特爾(Intel)、AMD、索尼(Sony)、高通等國際半導體大廠都獲准出貨華為，而台灣手機零組件業者，也在上周接獲華為通知，將逐步增量拉貨手機零組件訂單，有業者推測，華為可能是要重啟4G手機的生產，這對台灣的鏡頭、晶片業，無疑是項好消息。

根據國內業者指出，在缺乏手機晶片的情況下，華為第三季起逐減少對手機零組件的採購量，使得台灣相關業者在上個月出現旺季不旺的情況，如今華為重新下單，雖然只是4G手機，但仍可望讓鏡頭廠、晶片等相關業者在年底營收增加營收。

由於美中貿易戰延燒，華為是在2019年5月被美國商務部列入實體名單（Entity List），禁止美國業者在取得授權之前將晶片出貨給華為，今年5月美國政府擴大華為禁令，禁止使用美國技術的半導體業者替華為生產或販賣晶片給華為。

後來，陸續取得授權，通過出貨申請許可的公司，包括英特爾(Intel)、AMD、索尼(Sony)、高通等國際半導體大廠，三星也獲准繼續供應特定面板顯示器給華為，但這些出貨許可只涵蓋4G晶片，都不涉及5G。

(中時新聞網)