台北市長柯文哲積極推動智慧城市，但卻有民眾在木柵社團PO文爆料指出，北市萬芳醫院捷運站對面，智慧公車站牌因無可用電力，已架設3年，到現在還沒辦法啟用，引發熱議，有網友直言，「台北市政府超沒效率」，也有網友說，是因「路平專案」的關係不給拉電。

位在萬芳醫院捷運站對面的公車智慧站牌，因供電問題已設立3年無法啟用，引發網友質疑，台北市的效率一直在退步，現在有太陽能智慧站牌，根本淪為裝置藝術。台北市議員耿葳也指出，當初在會勘公車智慧站牌時也遇到困難重重，也有建議使用太陽能的方式，但北市府推動的速度真的太慢。

民眾對該智慧公車站牌沒有啟用感到不滿，甚至痛批根本浪費公帑，對此，北市公共運輸處表示，該站牌是去年7月完成立桿，並通知台電公司協助辦理後續接電作業，台電公司多次進場施作皆遇障礙無法順利送電。

耿葳調閱資料指出，市長不斷呼籲要推動智慧城市，當然智慧交通也是其中一環，但站牌經過3年仍無法啟用，實在太誇張，打臉公運處站牌僅1年的說法，此外，耿葳發現，北市早已推動不用開挖道路的太陽能智慧站牌，但台北市公運處卻不思變通，依舊堅持要把電拉好拉滿，智慧站牌卻淪為木乃伊裝置藝術。

公共運輸處表示，台電已重新設計電力管路路徑，若本次施作仍無法完成送電，將評估調整站牌為無須接電的太陽能電子紙智慧型站牌。此外，為避免智慧型站牌接電遇到困難，今年起，智慧型站牌以不挖掘道路為原則，以設置太陽能電子紙智慧型站牌或附掛智慧型站牌於路燈桿件，避免類似情形發生。

(中時 )