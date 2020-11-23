台鐵區間車疑撞到異物 北上列車班次延誤33列次影響近8千人 20:282020/11/23 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵1252次新竹開往基隆區間車要進竹北站時，疑似撞到異物， 車 上約200名旅客由竹北站派4位站員協助嚮導至車站月台轉乘。（台鐵提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵1252次新竹開往基隆區間車要進竹北站時，疑似撞到異物，停於進站南OS區。（台鐵提供／羅浚濱新竹傳真） 台鐵1252次新竹開往基隆區間車，23日晚上6時48要進竹北站時疑似撞到異物，停於進站南OS區間，無法鬆軔，由新竹派單機檢車員隨乘至現場協助處理，車上約200名旅客由竹北站派4位站員協助嚮導至車站月台轉乘，富岡派救援單機在晚上8點09分到竹北站，經檢查員查看後，1252次在約半小時後自行開進站內，該路線經工務段巡查後無礙，於晚上9時10分恢復雙線行車，影響統33列次、811分約7980人。 (中時 ) #新竹 #延誤 #北站 #竹北 #異物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵電車線故障 內壢－中壢各車次延誤 10:212020/11/21 生活 高鐵晚間加開1列北上列車 全車自由座 09:192020/11/22 生活 愛車遭典當以牙還牙打爆頭斷腳筋 棉被裹屍行兇動機曝光 07:302020/11/14 社會 台鐵最美區間車試車落漆 桃議員憂綠捷也是同韓商 19:322020/11/05 生活 北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 10:442020/11/15 生活 台灣最東邊的無人車站 來場隱世桃花源悠閒樂活 13:002020/11/06 生活 轎車闖入平交道遭撞 台鐵後壁=南靖上下行延誤 09:002020/11/05 生活 搭台鐵遇驗票就心絞痛 救護人員到場驚呆：是「蔡依林」 14:462020/11/05 生活 閃電颱風影響有限 高鐵6日正常營運 11:522020/11/06 財經 高雄17童上呼吸道群聚 幼托機構延誤通報挨罰 17:532020/11/05 生活 生活熱門新聞 月薪3萬上繳父母保管 她4年後看到存摺驚呆 - 生活 驚悚外送！附餐「清秀妹子照」 嚴重後果千萬別吃 - 生活 私帶飛機餐入境遭罰20萬 女「一句話反擊」成功撤銷罰單 - 生活 兩波變天！更強冷空氣周末報到 最凍14度時間曝光 - 生活 手工水餃好賺嗎？內行揭真實利潤來源 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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