台鐵1252次新竹開往基隆區間車要進竹北站時，疑似撞到異物，停於進站南OS區。（台鐵提供／羅浚濱新竹傳真）

台鐵1252次新竹開往基隆區間車，23日晚上6時48要進竹北站時疑似撞到異物，停於進站南OS區間，無法鬆軔，由新竹派單機檢車員隨乘至現場協助處理，車上約200名旅客由竹北站派4位站員協助嚮導至車站月台轉乘，富岡派救援單機在晚上8點09分到竹北站，經檢查員查看後，1252次在約半小時後自行開進站內，該路線經工務段巡查後無礙，於晚上9時10分恢復雙線行車，影響統33列次、811分約7980人。

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