「秋鬥」遊行22日下午登場，罹患有「癌王」之稱的胰臟癌，國民黨新北市議員唐慧琳抱病現身，為了台灣人民的健康，為了台灣下一代「反萊豬護台灣」，今天再度表示，「其實我很早就想出來了，雖然病症非常痛苦，每天都在跟病魔搏鬥，但是今天台灣的情況，已經到了是可忍也，孰不可忍的地步了」。
民間團體30年來最大的 「秋鬥」遊行，22日在凱達格蘭大道登場，為抗議政府開放萊豬、打壓新聞自由關閉中天新聞台，激起民眾怒火，6萬人上街頭表達訴求，痛批民進黨「整碗都捧去了」，要蔡政府道歉、下台。現場民眾怒氣滿盈，高喊「蔡英文下台」、「蘇貞昌下台」。
唐慧琳23日在臉書貼文表示，「其實自己很早就想出來了，雖然病症非常痛苦，每天都在跟病魔搏鬥。但是今天台灣的情況已經到了是可忍也，孰不可忍的地步，因此才會站出來和大家一起反萊豬，顧健康。民進黨連人民唯一發聲的管道都要剝奪，因為他們急著餵每個人吃美豬，怎麼心腸那麼惡毒，難道你們都沒有子孫嗎？」。
貼文PO出後4小時，吸引5千多名網友按讚，網友看她為了反萊豬大聲疾呼，紛紛留言祝福她，「辛苦了，瘦成這樣…祝福早日康復」、「台灣的政治人物多幾個像妳這麼敬業、是非分明，台灣人今天何至於走向街頭？」。
(中時新聞網)
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