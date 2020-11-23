東協10國與中國大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國於15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，各界擔心，台灣經濟恐被邊緣化，而政府也尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」的機會。對此，東海大學政治系教授宋興洲認為，深化ECFA才是關鍵，藉此打開大陸市場，一樣能有競爭優勢。

日前經濟部邀集受RCEP簽署衝擊的各行業公會及業者召開座談會，行政院副院長沈榮津及經濟部長王美花指出，RCEP影響經評估，產官雙方都認為影響相對有限。但這說法卻遭業者打臉，「若是加不加入都沒什麼影響，其他國家為什麼要拚命加入」。

對於無法加入自由貿易協定，恐對台灣經濟產生衝擊，《中評社》報導，宋興洲表示，受到大陸方面的影響，台灣要加入任何國際經貿組織的機會很低，不論哪個政黨執政，大陸可能都不會鬆手。不過，他建議台灣可以轉換方向，朝深化ECFA的方向發展。

宋興洲指出，有鑑於台灣對大陸的貿易依存度只增不減，而中國大陸恰好是RCEP的主導者，且在其中又坐擁最大的市場規模，他直言，「假如ECFA相關貨貿、服貿協議能夠進一步達成，這部兩岸專屬的經濟合作架構，將成為台灣的外貿優勢」。

(中時新聞網)