高雄市長陳其邁8月24日就任，至今滿3個月，高市府研考會今日公布最新施政滿意度民調，施政滿意度高達6成、近6成6市民對身為高雄人感到光榮；市府更強調，市民光榮感高達6成6，高於前市長韓國瑜任內最後一次調查的5成5。

高雄市政府研考會23日公布最新施政滿意度民調，6成2市民對高雄未來發展充滿信心、6成市民滿意陳其邁施政、6成3市民認為陳其邁上任後非常認真拚市政、仁武產業園區上周動工獲6成5市民滿意、陳其邁首創加碼的農作物保險有高達7成3民眾支持。

研考會強調，值得一提的是，去年10月、前市長韓國瑜任內最後一次市民光榮感民調顯示5成5，這次調查為6成6，提升11％，可見陳其邁帶領的新市政團隊讓高雄人感到更光榮，邁市府感謝市民給新市府團隊服務機會，未來將秉持務實、認真、負責、緊衝精神持續「拚經濟、衝就業、顧教育、好生活、真安心」，讓高雄成為宜居城市。

這項民調由高市府研考會委託山水民意研究公司，隨機取樣訪問設籍高雄20歲以上民眾，訪問日期為11月20日至22日，有效樣本1072份，在95％信心水準下抽樣誤差約2.99％，並依內政部人口資料對性別、年齡、教育程度進行加權，以符合母體結構。

(中時 )