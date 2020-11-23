看到台股指數屢創新高、買台積電又賺了多少錢，是不是也心動想「下海」呢？一名網友分享慘痛教訓，他玩股票輸掉一間房子、借高額信貸又輸光，前後賠了約300萬元。鼓起勇氣告訴家人，結果老婆一氣之下，「帶著孩子離家了」。

這名網友在「mobile01」發文，稱自己年薪近百萬，為了讓家人過好日子，開始投資股票。本錢是房子增貸的現金，不料輸光了；再向銀行申請信用貸款，又輸光了！前前後後一共賠了300萬元。

原PO走投無路，一邊工作一邊還債，但隨著小孩越來越大，開銷也越來越多，壓力大到快破表，「我僅剩的存款也快花完，這個月貸款可能繳不出來了」。終於他鼓起勇氣向家人坦白，太太直接提離婚，一併把小孩帶走。

他悔不當初，「希望這篇投資血淚史，能給正踏入地獄的人一些幫助，不要再覺得可以靠股票、期貨發財，一切都被我搞砸了！年近40，一場空。」

網友感嘆，「貪字變貧字，笨到借錢玩股票」、「大盤都看不懂，賠錢剛好不是嗎」。也有網友鼓勵他，「你薪水不錯，撐幾年就可以還清貸款，再把老婆、小孩追回來，還不到40歲，加油」。

(中時新聞網)