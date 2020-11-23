本季尋求UBA大專籃球聯賽公開男一級3連霸的健行科技大學，因為傷兵、控球後衛人手不足及尚未磨合等考驗，在第一階段預賽走的有點辛苦，今天76比83不敵地主輔仁大學，吞下球隊自2016年以來第一個連敗。

賽後健行教頭劉孟竹指出，球隊上半場領先，但換人後球員防守不夠專注，下半場也被輔仁大學投進幾個關鍵三分球，讓球隊打不出氣勢，「雖然也不想承擔連敗的壓力，但目前球隊面臨很難度過的狀況，缺乏控球後衛、傷兵又多，加上暑假期間我們有13個球員在中華白、U18等隊集訓，歸隊後整合期偏短，但這不是輸球藉口理由，第一階段剩下3場還是要全力咬下，確保八強席次。」

輔仁大學教頭楊哲宜表示，此役透過跑動消耗健行球員體力，第一階段預賽前4場希望2勝2敗，儘管昨天輸給不該輸的中原，今天靠著扳倒衛冕軍追回一勝也算順利達標，這階段7場賽事目標可以勝率過半結束。

輔大喬楚瑜貢獻28分，隊友王逸帆挹注16分，賽後王逸帆直呼本戰贏球功臣是喬楚瑜；健行射手朱雲豪投進25分，後衛谷毛唯嘉18分、7助攻。

健行谷毛唯嘉（中）賣力繳出18分、7助攻。（大專體總提供）

(中時 )