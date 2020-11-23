國際評級機構穆迪最新報告指出，疫情將對中國主導的「一帶一路」倡議產生長期影響，基於成員國信用壓力上升，在2023年前獲得的新投資可能減少，也難以恢復前幾年的水準。

路透報導，穆迪投資者服務23日公布最新報告，指出中國對「一帶一路」倡議成員國的投資從2019年的1,047億美元回落至2020年上半年的235億美元，成員國信用壓力也讓中國貸款機構的風險攀升。

穆迪高級副總裁Rahul Ghosh表示，疫情期間信用壓力增大將抑制對一帶一路倡議的新投資，即便中國的政策目標繼續支援一帶一路倡議活動，在2023年前新投資也不太可能恢復至2014～2019年的水準。

穆迪認為，向信用狀況轉弱的「一帶一路」倡議成員國提供專案融資貸款，對於中國的政策性銀行、大型商業銀行和國企而言有風險。但與中國對外資產的整體規模相比，中國的主權風險部位仍處於可控範圍。

同時，中國擴大經濟影響力和提高貿易區域化程度的政策目標將確保「一帶一路」倡議持續發展，未來可能會更加注重環境和科技舉措。

穆迪副總裁、高級信用評級主任李秀軍指出，近年來，一帶一路倡議變得更加綠色，2020年上半年，可再生能源約占一帶一路倡議新專案合約金額的58％，高於2014年的18.5％。他並稱，多數一帶一路倡議成員國的網路普及率遠低於全球平均水準，政府將通過投資數位經濟和提振投資活動來增強其應對封鎖措施和經濟受衝擊的彈性。

雖然對中國的電信、互聯網和電商企業總體具有正面信用影響，但鑒於電信行業對於國家具有戰略重要性，在某些特定國家實施擴張可能會遭遇阻力。

(工商 )