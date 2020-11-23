印尼新冠肺炎確診數 升破50萬人大關 21:002020/11/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迄周一傍晚止，印尼的新冠肺炎累計確診數升破50萬人大關，來到50萬2,110人，累計死亡1萬6,002人，均是東南亞國家裡最高。專家認為由於缺乏檢驗設備，和沒有足夠資源去追蹤疫情，因此實際情況可能較檯面上的數字嚴重許多。 (工商 ) #數字 #升破 #大關 #印尼 #新冠肺炎確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四川新冠肺炎疫苗預計一支860元 已有人接種 20:292020/11/23 兩岸 匯率期貨趨勢專欄－聯準會QE政策 美元看貶 04:102020/11/23 證券．權證 《國際社會》疫情肆虐 韓明起防疫再升級 09:432020/11/23 財經 23日出現首個搭專機插管回台就醫的確診個案 14:452020/11/23 財經 大馬辛金順 奪新詩組高雄獎 04:102020/11/23 地方新聞 《國際金融》疫苖題材撐盤 美股期貨小漲 09:262020/11/23 財經 德國地方政府 傾向延長封鎖措施執行時間 20:192020/11/23 國際 美民眾感恩節瘋出遊 投行警告恐致明年第1季經濟萎縮 14:242020/11/23 財經 美確診突破1,200萬例… 感恩節假期又爆旅遊潮 04:102020/11/23 財經要聞 感恩節將至 美逾1200萬人染疫 04:102020/11/23 生活新聞 國際熱門新聞 泰國甄嬛傳？王妃不雅照外流媒體 疑是王后心計 - 國際 川普執政近尾聲 國際領袖冷淡：要走快走 - 國際 綠帽夫離婚鬱卒看心理醫師 發現他是小王怒求償8200萬 - 國際 手提兩顆腐爛頭顱搭機 空姐竟替她免費升等商務艙 - 國際 全球染疫人數將突破6000萬 歐洲準備「逆勢鬆綁」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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