迄周一傍晚止，印尼的新冠肺炎累計確診數升破50萬人大關，來到50萬2,110人，累計死亡1萬6,002人，均是東南亞國家裡最高。專家認為由於缺乏檢驗設備，和沒有足夠資源去追蹤疫情，因此實際情況可能較檯面上的數字嚴重許多。

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