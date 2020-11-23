民進黨立委高嘉瑜近日因炒房、打房問題屢登新聞版面，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發批評聲浪。她22日則是再度澄清，強調買房如實申報，並附上租屋處衣物堆積如山的照片，自更稱「來過的說以爲是在做資源回收」。針對此舉，前民進黨立委沈富雄在政論節目中則說，有勸她不要在意被罵，以為她有聽進去，結果「把議題延伸到歪的方向去，會沒完沒了...」。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中說，20號和高嘉瑜同台時，她就紅著眼眶走進棚內，因為很在意被周玉蔻罵好幾天，還被網友說「很像沈富雄第二」；沈富雄指出，高嘉瑜聰明，憑一時情緒反應佔新聞版面或佔光彩，說到做到，但常常沒把事情想得很周延，於是勸她不要在意被罵，只要兩天不要理就沒事，以為她把這段話聽進去，結果沒有，「把議題延伸到歪的方向去，這樣的話就沒完沒了」。

沈富雄提到，「高嘉瑜一路走來不是裝可憐，是裝可愛，我覺得PO房間照有人會認為是可愛的，也許她有點要轉移議題，未料卻使這個議題變得更大，這是非常不聰明的做法。」

最後，沈富雄更感嘆，以為自己費盡口舌給高嘉瑜開示，對方有聽進去，「結果我得到教訓，那就是一個人的性格很難改變。」

(中時新聞網)