台中市因中捷安全疑慮，市長盧秀燕取消22日北上參加反萊豬大遊行！市議員陳政顯23日在市政總質詢時，要求盧秀燕對反萊豬議題再次表態。盧秀燕說，人民健康不能交換，不需要一廂情願片面同意明年元旦起開放美國萊豬進口；美國現在正面臨政權改變，促中央等美國新政府上任政治穩定後再重啟談判。

市議會國民黨團書記長陳政顯，23日針對「秋鬥遊行反萊豬進口」質詢說，反對中央用國人健康交換「讓台灣走出去」；台中市因發生中捷列車軸心斷裂重大事件，市長盧秀燕以市政為重無法參與秋鬥遊行，請她對議題再次表態說明。

盧秀燕表示，守護人民的健康及食安最高宗旨無可替代，政府尤其絕不能拿人民健康做交換；她不明白中央為何要在美國政權更替時，卻急於片面實施開放美萊豬明年元旦進口，她認為應等美國新政府上任、政治穩定後，雙方再重啟談判。

盧秀燕強調，中央自明年元旦起就要開放美國萊豬進口，此事萬萬不可；因為台灣不需要一廂情願、片面同意，更何況美國已經政權改變中，期盼中央等新契機再說，人民的健康不能交換。

(中時 )