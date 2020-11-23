據大陸智庫南海戰略態勢感知計畫消息指出，美軍印太司令部情報處長史達曼於22日下午訪台，在其專機抵達前有5架美軍偵察機對南海實施全方位、高強度偵察。

《環球時報》報導稱，11月22日下午5時許，美國空軍1架C-37A要員專機降落台灣。台灣媒體指出，到訪的是美軍印太司令部的情報處處長史達曼。對此，台灣既未承認也未否認，只表示不對外評論。

而針對外傳史達曼此行將視察台美間的情報資產，並交流區域情報資訊和相關布局，全程由美國在台協會（AIT）陪同。AIT則對媒體表示：「無可奉告」。

南海戰略態勢感知計畫指出，11月20日晚20時許，另有美國海軍1架MQ- 4C無人偵察機在非常規時間出動，前往廣東、福建近空、台灣海峽南部空域，進行高強度偵察。（圖／SCSPI)

美國海軍官方網站顯示，史達曼是美軍印太司令部負責監督情報工作的J2部門的指揮官。路透社稱，此人可能是近年來已知的訪問台灣的最高級別美軍官員之一。

大陸南海戰略態勢感知計畫消息指出美方專機抵台前，美軍出動了包括美國空軍1架RC-135W電子偵察機，美國海軍2架P-8A反潛巡邏機、1架MQ-4C無人偵察機，特納克思私人防務公司1架CL-604偵察機在內的5架偵察機，對南海實施了全方位、高強度偵察。

南海戰略態勢感知計畫亦在官方微博發出消息稱，11月20日晚20時許，另有美國海軍1架MQ- 4C無人偵察機在非常規時間出動，前往廣東、福建近空、台灣海峽南部空域，進行高強度偵察，直至次日淩晨4日許離開。自11月17日解放軍在廣東近海的軍演開始以來，4天時間內已有13架次偵察機前往南海偵察，針對性不言而喻。

(中時新聞網)