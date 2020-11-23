東元及華新兩公司上週五（20日）各自召開董事會通過以發行新股換股方式策略聯盟，雖引發東元大股東寶佳集團不滿。為了釋疑，東元董事長邱純枝今（23）日具名發第二封致股東信表示，本案發行新股將佔未來發行後流通在外股數8％，取得華新麗華發行新股將新增股利收入，若納入雙方合作綜效所創造的獲利貢獻，將可彌補甚至超過短期盈餘之稀釋，並提升長期股東價值。

東元與華新20日各自董事會通過，華新發行新股205,332,690股，東元發新股171,103,730股，華新每1股換發東元0.83股，2021年元月6日為換股基準日，華新持東元約8％股權，東元持華新6％股權。

寶佳集團持有東元股權26.46％，為單一最大股東，換股後降至24.34％。寶佳集團獲知東元與華新換股合作案，隨後發聲明指出，事前毫無所悉，堅決反對任何影響股東權益行為，並呼籲此股份交換合作案，應提交股東會審閱核准。

東元、華新董事會都請教過律師，雙方換股後持股均未達10％，只需董事會通過，無須召開股東臨時會，東元表態，不會為了換股案，再行召開股東臨時會。為了釋疑，東元董事長邱純枝20日具名發出第一封致股東信，說明東元在數位轉型、智慧化解決方案、以及綠能事業的佈局，經董事會決議，將與華新深化業務策略聯盟之關係，以互惠為基礎，進行換股交易，建立長期合作關係。本次合作將可提升雙方競爭力，並可望整合既有客戶資源，加速事業發展，為股東謀取最大利益。

23日再發出第二封致股東信，邱純枝指出，為了讓股東更加充分了解董事會決策之依據，加強說明雙方如何以策略合作共創雙贏，創造未來股東價值，具體合作包括綠能、太陽能、核心業務、及智能製造等四大領域及發展商機。

東元表示，有關合作效益方面，特別增加說明如下：一、美國太陽能市場：華新美國子公司Borrego在美國市場業務涵蓋案場開發、EPC與後續營運及維護，擁有相關技術及銷售團隊。東元在創能及儲能的一體化銷售已有實績，可為華新在美國太陽能案場建置提供BESS系統，以2019年華新在美國的太陽能案場建置容量119.24M為基礎計算，估計電池供電儲能約佔再生能源儲存總容量的11％～14％，將是東元潛在的巨大商機。

二、智能製造：東元具備之機電工程及自動化解決方案能力，其智慧製造的相關技術和經驗將可協助華新營運績效及品質，而華新未來也希望積極導入工業4.0自動化，以創造更高成長，先前更宣布將於楊梅斥資46億元，興建智能線纜工廠，若經此策略合作方案，東元可參與該專案估算，對於東元的潛在效益，將隨華新工程期間陸續實現，達到雙贏局面。

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