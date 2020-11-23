香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥和成員周庭三人因去年反送中運動，被控煽惑參與非法集結等罪，遭即時還押入獄，民進黨今天強烈譴責中共及港府持續拘押抗爭者、入抗爭者於罪的行為。呼籲懸崖勒馬、停止破壞香港民主法治。

黃之鋒等三人遭控在2019年6月21日「反送中」運動期間煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結等罪，於今日出庭時遭判即時還押候判，並將於12月2日宣判。

民進黨發言人顏若芳指出，自去年反送中運動以來，港人為爭取民主自由的抗爭，持續遭受中共及港府鎮壓，港警恣意拘捕並控告抗爭者及民主派人士的司法行徑，不僅侵犯立法權的自主性，更破壞香港的司法獨立性，也使香港情勢每況愈下。

民進黨強調，台灣支持香港人民追求自由民主的行動，並呼籲各界持續關注香港情勢。民進黨也呼籲，中共與港府懸崖勒馬、停止破壞香港民主法治，落實對港人及國際社會的承諾，還予香港人民民主自由才是正辦。

(中時 )