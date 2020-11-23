冬天真的要來了！本周兩波冷空氣先後抵台，今東北風初試啼聲，氣溫明顯下滑；周五晚到周末更冷，「入秋以來最強冷空氣報到」，台北市有機會來到16度低溫，空曠地區更冷，下探14度。受東北風影響，中央氣象局針對宜蘭發布大雨特報。

冬天要來了！天氣風險總經理彭啟明今提醒，周五這波「很有機會是今年秋、冬到目前為止，影響台灣最強的一波冷空氣」，下星期開始，冬天的感受會更顯著。

彭啟明在臉書表示，這星期兩波東北風先後南下，僅中間有一、兩天空檔，短暫回溫。北台灣今高溫約24度，和昨天的30度已有明顯落差；中南部不受影響，多雲到晴，日夜溫差大。

周三、周四東北風減弱，東部有短暫雨。周五晚間更強東北風接近，一直到周末，高溫更低、低溫更冷。

氣象專家吳德榮也在專欄《三立準氣象-老大洩天機》撰文，指周五這波挾帶水氣，桃園以北及東半部有局部雨。周六起至下周一氣溫最低，清晨及夜間台北市將觸及17度甚至16度，其他平地更有14、15度低溫，民眾可以把厚重衣物、禦寒外套、冬被拿出來了。

(中時新聞網)