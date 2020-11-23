本周好市多黑色購物節開跑，眾多限量優惠商品引起關注，繼首日（23）推出超殺的「57萬財富女神金條」後，第二波的特價商品也接著曝光。明（24）「1.5克拉鑽石項鍊」、「55吋8K量子電視」等11項商品接力登場。

美式賣場好市多黑色購物節今天開賣不到一小時，售價57萬999元的財富女神金條就通通售出。買氣最夯的依舊是3C家電，今晚好市多又搶先曝光明日（24）的黑購節限量特價商品，其中「1.5克拉鑽石項鍊」、「55吋8K QLED量子電視」和「14吋雙螢幕筆電」令人期待。與第一天品項不同的是，也加入了親民的民生用品、零食，舉凡牙膏、寶寶沐浴乳、男女發熱衣，還有廚具等等，共11項商品搶先揭曉：

【1.5鑽石克拉項鍊】

好市多黑色購物節。(以下摘自好市多APP)

【SamSung 55吋 8K QLED 量子電視】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

【ASUS 14吋雙螢幕筆電】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

【桌上型濾水箱】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

【深煎鍋】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

【寶寶天然燕麥沐浴乳洗髮精】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

【發泡錠】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

【男女發熱衣】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

【牙膏】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

【餅乾】

好市多黑色購物節11月24日開賣商品。

《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，這次黑色購物節的商品為累加制，原則上是越靠近最後一天、優惠越多。本次黑色購物節的期間為11月23至29日，一連7天讓民眾搶好搶滿。

(中時新聞網)