香港貿發局與香港書展協辦機構的代表23日商討，鑑於近期香港爆發第四波疫情，決定將原訂於12月舉行的香港書展延至2021年7月舉行。

香港信報報導，香港近期疫情反彈，應避免舉行室內大型群體聚集活動。即使書展採取多項措施，於12月復辦仍會有很大風險，香港貿發局表示，基於民眾及展商的安全考量，只有將書展延至2021年7月。

報導稱，港府承諾將會繼續透過防疫基金措施為業界提供支持。而參展商已繳交的攤位租金將全數退回；早前承諾的攤位搭建優惠將順延至2021年7月的書展，提供給有關參展商。

香港貿發局稱，大會在書展網站及APP增設一個全新的「網上書展」欄目，集合參展商旗下的網上銷售平台於「參展商名錄」頁面，讓書迷繼續選購不同參展商的書籍及產品。網站亦增設了「文化線上行」專頁，包括網上閱讀、博物館展覽及文化活動資源，以及過往10年的書展經典講座的錄影片段。

(工商 )