台中捷運試營運六天就傳出斷軸意外，23日台中市議會進行總質詢，民進黨市議員蔡耀頡、江肇國、賴佳微、曾朝榮、李天生、張家銨、周永鴻、蔡成圭痛批，市府口口聲聲承諾安全無虞才會試營運，但才試營運6天就發生重大故障，市府甚至用「試營運」可以容錯來卸責！根本為圓市長承諾而罔顧市民安全！

市長盧秀燕指出，「不會為通車而通車」，一定在確定安全無虞才通車。交通局長葉昭甫說，北捷局及廠商川崎重工都已道歉，11月30日恢復試營運不是確定的日期，至於12月19日是否如期通車，要待川崎重工一週後提出報告才能確定。

市議員蔡耀頡提出三大離譜缺失，第一、列車才行駛1000多趟就傳出斷軸，負責點收的中捷只會將責任推給川崎公司；第二、列車故障竟是臨時派員下軌道人力推車，是標準SOP嗎？以及停駛公告大家竟是透過中捷董事林志盈臉書才知道！蔡耀頡怒批，整起事件從內到外完全看不出捷運公司危機處理能力，「試營運測試測出中捷危機處理SOP一塌糊塗！」

蔡耀頡不滿，列車故障竟是總經理臨時派員到軌道推車，值班人員、廠商、駐點人員戴了工程帽就下去推車，毫無安全性可言，難道中捷沒有專責的任務編組人員待命，處理臨時狀況嗎？

蔡耀頡直言，此次事件凸顯台中捷運公司完全沒有內控機制，當初聘任而來的專業人員幾乎沒有功能，整起意外事件看不出中捷公司的專業性，只看到川崎公司不斷抱歉，往後營運若有問題是否通通都川崎扛？

江肇國指出，試營運測試的項目應包含開關站作業、旅客服務、遺失物處理、人潮管制、票證作業、末班車作業、端點清車以及緊急應變等，而非無視車廂與軌道的疑慮，將市民的安全也列作試營運的試驗項目。

賴佳微表示，中捷於21日中午11點57分發生重大故障，而盧市長卻在事發隔天中午才在臉書發布停止試營運的消息，質疑市長完全處在狀況外！甚至，車輛故障原因及安全性皆尚未釐清，盧市長就已經喊出月底復駛，痛批這是不負責任的做法！

張家銨要求市府應主動通報國家運輸安全調查委員會（簡稱運安會）詳細調查肇事原因，在無法確保安全無虞的前提下，不應貿然恢復營運。議員們表示，試營運絕對不是實驗安全，更不可能拿市民的性命上車測試，此次的軸心斷裂若發生於行進間，難保不會發生重大傷亡！市府應立即成立調查小組，並在了解問題後才可以復駛，切勿為了一圓市長所開的年底通車支票，而不顧市民生命安全！

台中捷運公司董事長林志盈表示，用人力推車廂是個案，是因為連結器斷裂，動力無法前往輸送才會動用人力，而且是在安全情況下採人力推；台中捷運公司已向勞工局通報勞工延長工時間，無違反勞基法延長工時的規定。

(中時 )