今年頭份市「客家情、土窯夯」結窯焢蕃薯體驗營活動將於29日登場，市公所規畫結合砌窯焢蕃薯、健行、客家美食品嚐以及本市農特產品推廣4大主軸，還有民俗文藝匯演、卡拉OK自由歡唱、挖蕃著、木耳香菇種植農事體驗，歡迎鄉親及遊客共襄盛舉。

23日頭份市長羅雪珠等人為今年控窯活動揭開序幕，羅雪珠表示，秋收完成之農閒時間利用與活化農村閒置農地，透過田園體驗活動引導當地及城市居民共同參與，以活化農村產業生產力並強化農村社區居民凝聚力、向心力，達成富麗美化農村為目的而辦理「客家情土窯夯~結窯焢蕃薯體驗營」活動，讓民眾體驗、回味舊時農村田園生活之種種。

今年活動由濫坑社區發展協會辦理，將在頭份市尖豐路935號永炬加油站、樂活墅社區後方農田規畫焢窯活動，以5到6人為1組，至頭份市公所現場索取並填寫報名表，填寫完成均須繳至本所確認後始算完成報名，市公所受理報名300組，另外將提供100組給當日到場民眾現場報名。

公所說明，報名日期即日起至20日300組額滿為止，提醒有興趣的民眾請儘早報名，以免向隅。

(中時 )