千附實業（8383）旗下子公司千附精密公司，因法人提前全面指派代表人，擔任千附精密5席董事與2席監察人，23日經千附精密董事會選任後，千附實業董事長張瓊如，續任千附精密董事長。另外，包括千附實業總經理賴志明、董事徐嘉謙、副總經理張永輝，及千附精密總經理賴明村等四位，也擔任千附精密的董事。

至於千附精密兩席監察人，則由千附實業監察人張美凰，及吳雪真擔任。上述新任董事與監察人任期，從今年11月23日至2021年6月30日止。

(工商 )