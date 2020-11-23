千附實業董事長張瓊如 續任千附精密董座 21:292020/11/23 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 千附實業（8383）旗下子公司千附精密公司，因法人提前全面指派代表人，擔任千附精密5席董事與2席監察人，23日經千附精密董事會選任後，千附實業董事長張瓊如，續任千附精密董事長。另外，包括千附實業總經理賴志明、董事徐嘉謙、副總經理張永輝，及千附精密總經理賴明村等四位，也擔任千附精密的董事。 至於千附精密兩席監察人，則由千附實業監察人張美凰，及吳雪真擔任。上述新任董事與監察人任期，從今年11月23日至2021年6月30日止。 (工商 ) #千附 #精密 #千附實業 #監察人 #擔任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 結合金融卡與悠遊卡 中華郵政悠遊金融卡上市 14:552020/11/23 財經 中醫大手術開直播 直腸看透透 04:102020/11/23 地方新聞 台泥再生能源再下一城 嘉義漁電共生案今動土 13:412020/11/23 財經 在地企業響應彰化英語教育 買8千書贈10校 13:452020/11/23 寶島 蝦皮購物年直播觀看人次近5億 推出8千場直播盛典祭優惠 18:272020/11/23 科技 古曜威一個月伙食費捐助弱勢童 邀愛紗、田中千繪挺公益 18:532020/11/23 生活 武界林道騎車 林管處：於國有地開罰6千 13:562020/11/23 寶島 雙11下單還沒來 包裹竟「流浪4千公里」爽遊內蒙古 16:352020/11/23 搜奇 台3家企業 獲亞太傑出企業獎 04:102020/11/23 產業特刊 搶攻尾牙商機 大地酒店「一桌也成行」 15:382020/11/23 旅遊 財經熱門新聞 疫情慘爆 全球V形復甦太難？ 專家曝有1國例外 - 財經 ３大客戶訂單追追追 台積電營收 Q4超標在望 - 財經要聞 - 工商時報 全球財經 工商時報 上海爆疫情 浦東機場急檢測 - 全球財經 - 工商時報 妖股又炒爆了？巴菲特洩4支明牌 散戶押對沒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。