Ella陳嘉樺個人首場大型巡演「艾拉秀」圓滿落幕，她到POP Radio《What’s up Music》跟主持人俊菖分享幕後故事。「艾拉秀」結合演唱會、脫口秀與舞台劇，Ella自嘲「把事情搞大了」，她笑稱一開始大家可能也不清楚自己要幹嘛，「這個肖查某就乎伊去！」求好心切的她籌備期焦慮到常常作惡夢，「夢到沒排練就上台演出、還夢過廁所上一半就要上台！」

她為演唱會勤健身，近期忽然對健康很有感觸，因明年將滿40歲、兒子也還小，「不想以後年紀大了常跑診所醫院」，決定好好保養身體。她指出以前很能熬夜，現在一熬夜就累3天；像運動也因為平時不練功，突然抱佛腳，身體受不了強度容易拉傷，因此立下持續運動目標，「艾拉秀結束第2天我就繼續運動、重訓」，笑說自己「一夕間長大」，現在跟朋友聚會還會聊健康經。

她一直想把人生經歷擺在作品裡，也希望演出能帶給觀眾力量，「想當成禮物送給大家」，她更自嘲是服務型人格，「我的婚禮也是我自己跳舞給賓客看」，這次艾拉秀除了唱歌演戲更自己主持串場，讓她在演出前壓力極大，她笑說「頭都洗了，事情一定要做完」。上網看歌迷回饋留言更讓她泛淚，覺得大家真的有接收到秀傳達的精神，也很開心演出有鼓舞到大家，「現在就是享受這段時間辛苦得到的甜美」。

Ella上電台節目跟主持人俊菖分享心情。POP Radio提供

節目中聽到POP Radio台呼讓Ella直喊好懷念，因為POP Radio台呼就是Ella的創作！11年前由Ella作曲、Hebe作詞，S.H.E.演唱的版本更是傳唱度極高。Ella自揭台呼旋律是在洗澡時完成，還現場即興清唱一段。主持人俊菖驚喜送上「功在POP」字畫，感謝Ella為POP Radio創作台呼、更一舉奪下當年金鐘獎電台台呼獎，讓Ella直呼開心！興奮與金鐘獎座合影，她透露這是勁樺娛樂收到的第1幅字畫，「回去一定掛在工作室」。

Ella近期接下主持棒，在《鴻門家宴》跟李玉璽搭檔主持，她透露很期待跟新生代合作，還稱兩人是滿有趣的組合，而她日前推出數位EP《Ella Show娛樂無限公司》，讓大家珍藏秀的回憶，更表示希望艾拉秀能到各地巡迴演出。

(中時 )