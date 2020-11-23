「保庇天后」王彩樺女士長期關心植物人，聽聞2021年的「寒士吃飽30」活動將改為送禮到家，23日特地化身「植愛女神」，拿著象徵愛不中斷和希望的燈火，與南屯區鎮平里里長廖秀麗女士一同來到創世基金會到宅服務個案賴先生家，親自挽起袖子，協助原床泡澡，同時送上「植愛禮」，將祝福傳遞給在困境中努力生活的弱勢家庭，呼籲大家給植物人一份愛，踴躍支持植物人常年服務暨寒士吃飽30活動。

創世基金會指出，47歲的賴先生，三年前因腦膜炎昏迷成植物人，賴父失聰、賴先生的舅舅智能不足，一家三殘皆由年逾七十的賴母獨自照顧，全家住在工廠旁的鐵皮屋，屋外堆滿回收物資，家境貧困。

創世院長陳韋龍、王彩樺送尿布給個案。（創世基金會提供）

賴母在接過王彩樺女士的禮物時，直呼好開心，並說：「常在電視上看到妳，很喜歡妳的演出，沒想到今天本人竟然來到我家，謝謝妳!」臉上也露出難得的笑容。王彩樺女士表示：「希望所有收到禮物的家庭都能感受到社會的溫暖，獲得堅持下去的力量。」

「寒士吃飽30」是創世基金會每年農曆年前關懷弱勢的愛心運動，讓艱苦的朋友有頓溫飽，感受人間有愛。因新冠疫情肆虐，辦桌圍爐恐有群聚風險，但連續31年的社會愛心運動背負著許多弱勢家庭的期待，不能停止，故2021年將改採「送禮到家」，將年禮及紅包親送到弱勢朋友手中，讓祝福延續，且更加溫馨。

創世台中院長陳韋龍說，目前疫情尚嚴峻，但植物人服務不能停，寒士吃飽30也不能斷。「植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30」預計在2021年2月1日至2月9日，全台同步送禮到近2萬名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩家，歡迎社會大眾認助年禮和應急紅包，助弱勢溫馨過節。創世台中院吃飽30專線：（04）2384-1126分機9。

(中時 )