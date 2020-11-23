美國白宮國家安全顧問歐布萊恩22日出訪越南期間，呼籲北京停止在南海的「霸凌行為」，還強調美國對印太地區盟友抱持「深厚承諾」。適逢川普總統任期剩下最後數周，他仍持續對陸強硬表態，似是為確保民主黨總統當選人拜登上任後無法輕易翻轉抗中路線。

歐布萊恩自20日起訪問越南3天，23日轉往菲律賓，此行旨在加強與東南亞盟友的合作。他22日在越南外交學院對學生發表演說，稱中國必須學會遵守國際規範，不應把南海當「國內的湖泊」。他還說，川普總統下令查禁大陸熱門社群應用程式抖音（TikTok）和微信，目前相關訴訟仍在進行，但「我相信，總統有權力查禁這2個應用程式，最後一定能勝利。而且即使換了政府，上述禁令還是會繼續維持」。

歐布萊恩透露，他告訴越方官員，共同打擊中國貨運、縮小對美貿易順差，有助改善美越關係。美國商務部本月對越南進口車輛與輪胎施加反補貼關稅，此舉也成為雙方的重大爭議點。

鑒於越南對美越軍事訊息交換非常感興趣，也希望取得美國邊防部隊的部分設備，以進一步強化海上防衛實力，歐布萊恩還告訴越方，美國可能可以提供資金，幫助他們購買美國直升機，以縮小貿易順差。

雖然歐布萊恩希望拉攏越南，共同對抗北京，但他也向媒體透露，越南在發布涉中聲明時向來相當謹慎，也有意與北京維繫良好關係，因此越南的策略應該是透過東南亞國協（ASEAN），加強與盟國合作。歐布萊恩也認為，中國透過盟友柬埔寨，事實上在東協已經握有一些影響力。

(中時 )