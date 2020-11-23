蘆洲區永安南路二段60戶老舊公寓，去年被新北市政府認定為海砂屋，公寓今年崩落狀況加劇，發生落石砸破頭、車損等恐怖意外，居民感嘆「回家就像玩命」，圖為陽台崩落狀況。（住戶提供／戴上容新北傳真）

蘆洲區永安南路二段300多人老舊公寓，去年被新北市政府認定為海砂屋待拆，卻有少數居民不願搬遷，公寓今年崩落狀況加劇，發生土石砸破人頭、車損等恐怖意外，居民感嘆「回家就像玩命」；城鄉局回應，該案已辦理2場說明會，現由建商整合中，新北市府將全力協助。

新北市議員王威元表示，該公寓於1987年建造完成，居民們幾乎僅有一間住宅，因此多數仍居住於此。今年已發生6次水泥掉落事件，發生地點涵蓋陽台、主臥房、客廳，走進公寓可見鋼筋外露，崩落事件後居民都要求鄰居要負起責任，社區氣氛人人自危、烏煙瘴氣。

王威元說，屋內大小崩落不斷，更危及屋外路過民眾，近幾個月出現外牆、陽台落石意外，造成居民頭破血流、停靠車輛車損，而每次崩落大約都有10平方公尺，幸好發生在深夜無人行經時，附近居民和行人人身安全面臨挑戰。

「就是有人只愛錢不要命！」不願具名住戶表示，公寓大小崩落不斷，危及社區性命以外，恐怕還會傷及無辜，但就是有住戶疑認為搬遷條件不佳不願簽字，因而延宕重建工程，礙於法律多數居民們都無可奈何，只能在危樓中苦嘆。

城鄉局回應，蘆洲區永安南路海砂屋自去年7月3日至今已辦理2場說明會，目前住戶共計60戶僅47戶同意，尚有13戶未同意，社區還未整合都更方式，若選擇危老都更方案需要住戶100％同意，一般型都更則須80％同意，城鄉局與工務局已多次拜訪未同意戶，目前都更案由建商整合中，新北市府將全力協助。

(中時 )