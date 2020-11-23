從沃爾瑪（Walmart）與百思買（Best Buy）等零售巨擘，到數以百計小零售商不斷加強其線上購買節慶禮物的功能，希望在年底假期消費旺季裡，挑戰亞馬遜（Amazon）的網購市場主導地位。

這些功能目的在於減少民眾網購禮物時的焦慮，和協助他們省掉一些送禮時的瑣碎麻煩事，例如商家幫忙包禮物、傳送個人問候訊息、或收據上不顯示禮物的價格。

亞馬遜的對手過去試圖透過加強服務來降低其網購市場的優勢，已紛紛砸大錢加快完成訂單速度和擴大銷售項目種類，有商家甚至提供免運費和訂購服務。

由於即將到來的年底假期，是新冠肺炎疫情爆發後的首個年底消費旺季，選購禮物的需求立即成為零售業要爭奪的重要市場。

疫情爆發初期，因為亞馬遜的日常用品出貨速度變慢，讓民眾紛紛改向沃爾瑪等其他零售商進行網購。因此亞馬遜的對手認為年底又是一個搶奪市占率的良機。

專家認為在送禮需求這塊零售市場大餅裡，不管是大型零售商抑或小商家，都有機會從中做出差異化來吸引客戶。

像沃爾瑪10月底在官網的美國產品網頁上，把包括衛生紙等成千上萬種產品加上「符合送禮條件」的標籤，所提供服務包括附上「禮物收據」（gift receipt）若收禮人不喜歡可拿收據退貨，並為客戶提供客製化電郵賀卡。

百思買10月中在官網增加禮物收據選項，並開始讓客戶可要求在禮物送達親友手中的同一天，以電郵寄送附帶節慶賀詞的禮物收據。

研究機構Coresight估計美國人在本季購買禮物的總金額，將年增5％至1,600億美元。光採購禮物這大餅裡，亞馬遜占有率將從去年14％擴大至18％，其整體美國零售銷售市占率也從5.6％擴大至7.2％。

(工商 )