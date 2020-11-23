新冠疫情的不斷擴大，全球經濟都受到重創，彭博經濟（Bloomberg Economics）在近期出爐的一份《彭博經濟研究報告》中，使用了高頻另類數據（ high frequency alternative data，）以天為單位來觀測全球經濟狀況。專家指出，種種跡象表明，很多發達經濟體實際正在進入二次衰退，通過對經濟歷史的觀測可以看到，V形復甦是非常罕見的，大多數時候發生的是L形復甦，不過此次對於中國來說，他認為V形復甦還是有希望的。

根據大陸《第一財經》報導，彭博全球首席經濟學家Tom Orlik受訪時表示，當大多數投資者想到經濟衰退和復甦時，他們想到的是V形復甦的概念，即經濟生產水平先降低到衰退狀態，然後回升到衰退開始之前的軌道上。這是大多數人腦海中的想法，但我們在回顧了50年的經濟史並觀測了36次經濟衰退之後發現，實際上V形復甦是非常罕見的，大多數時候發生的是L形復甦。在L形復甦中，生產水平先下降，然後有所回升，但它永遠無法回到衰退前的增長軌道中。

為什麼會發生這樣的情況？Orlik分析，原因在於經濟衰退的時候，一切都支離破碎了。人們失去了他們的工作崗位，並可能淡忘自己的技能，從而失去了與勞動市場的聯繫，而企業會破產，但當企業破產時，許多有價值的技術和生產力也喪失了。此外，在有些情況下，銀行也會破產。總之經濟衰退越深，被瓦解的東西就越多，就越難以實現V形復甦。

他認為，當我們觀察市場對疫情衰退後全球復甦的預期時，會發現市場預期的不是一個完美的V形，但至少是一個不完全形態的V形，但以歷史經驗看，實際上是很難出現一個不完全的V形復甦的。所以我們得出的結論是，也許市場對2022年、2023年、2024年的復甦前景過於樂觀，要想讓經濟產出回到新冠肺炎疫情之前的趨勢會比較困難。

但是，Orlik強調，中國是個例外。因為雖然中國經濟在今年第一季度出現了下滑，但也恢復得相當快，所以儘管在第一季時，中國經濟有些東西被破壞了，但與美英及其他歐洲國家相比，中國的損失並不嚴重，因此對於很多發達經濟體來說，V形復甦看起來很難，可是對於中國來說，他認為V形復甦還是有希望的。

此外，根據目前看到的數據，中國、日本及韓國是成功控制疫情的國家。同時，即使世界經濟進入衰退，但仍對在亞洲生產製造的商品有大量的需求，例如很多人都坐在家裡工作，需要使用電腦、筆記本電腦及智能手機，對電子元件是更大的需求。而日本、韓國及中國是該供應鏈的核心，所以這對亞洲的出口是積極的，而且全球對醫療設備、口罩及呼吸機等抵抗疫情所需的物品也有巨大的需求，而這些東西很多也是亞洲製造的。

Orlik補充，在正常情況下，投資者、經濟學家或政策制定者都會參照月度和季度數據來了解經濟，所以我們會看的是工業增加值、國內生產總值（GDP）數據或者是失業率數據。但在疫情狀態下，經濟的下滑發生得太快，復甦也開始得太快，如果這時候還看月度和季度數據，那就太晚了，會錯過經濟變化的趨勢。

因此，我們的做法是，使用了一些真正的高頻數據，例如交通擁堵情況、公共交通的使用情況或者電力需求的數據，這些數據允許以天為單位觀測，把這些高頻數據，通過數據過濾來增加統計信號，減少統計噪聲，這可以獲得一個更清晰的經濟讀數，可以用來衡量衰退的深度及復甦的速度。

他說，結果發現，世界經濟在3月和4月同步崩潰，5月同步復甦，但現在種種跡象顯示，很多發達經濟體實際正在進入二次衰退，例如法國、義大利，以及其他一些發達經濟體，因為這些國家現在面臨著更多的病例，經濟活動跟著減少。但是因為中國、日本及韓國這些亞洲國家更快地控制了疫情，再加上世界對它們生產的電子產品和醫療設備一直有需求，所以它們在2021年將會比許多其他經濟體表現更強勁，前景更光明。

(中時新聞網)