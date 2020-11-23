味丹文教基金會於21日在弘光科技大學，舉辦味丹杯全國書法暨篆刻比賽，今年是第三屆，參賽選手十分踴躍，有2169名好手報名參賽，現場千人同時書寫篆刻，熱鬧異常，更勝往年，是中部最大的書法活動盛事。

味丹公司指出，今年上半年度大型活動均停止辦理，味丹辦理的第三屆全國書法暨篆刻比賽，報到人數更勝往年，超出預期人數。主辦單位十分重視防疫，不論是參賽者或陪同人員，全部量測體溫及戴口罩方能入場，防疫措施十分到位，讓比賽者可以安全安心的參加活動。

社會組第一名與董事長楊頭雄合照。（味丹文教基金會提供）

馬占魁翁婿。（味丹文教基金會提供）

陳鈺方、陳鈺心雙胞胎姐妹。（味丹文教基金會提供）

本次書法比賽有全國各地前來參賽的學子，有高齡92歲馬占魁先生和73歲女婿二人都學習書法數十年，共同進入複賽，也有國小五年級的陳鈺方、陳鈺心雙胞胎姐妹花剛學習書法一年就一起參加複賽，成為現場佳話。

本次高中大學組第一名是林玟妤，社會組第一名由柯潮政奪冠，長常組則是陳秉廉贏得冠軍。

味丹企業經營成果回饋社會，長期回饋社會公益，捐建沙鹿深波圖書館至今三十年，在大肚山下耕耘書香，持續不斷的贊助維護圖書館各項軟硬體設施。味丹杯全國書法暨篆刻比賽，是「味丹文教基金會」，致力於文化教育，推廣藝文相關文化美學的重要活動，希望生活中充滿書香墨香。

第三屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽，特別延請台灣書法篆刻名家擔任評審委員，並由味丹集團董事長楊頭雄、書法大師周良敦老師及書法老師共同頒發獎項，期待透過比賽推動書法美學，讓書法成為日常活動，讓藝術走入生活，生活就是藝術。

(中時 )