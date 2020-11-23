桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

台灣面臨56年來最嚴峻乾旱，桃園大廟景福宮23日舉辦祈雨法會，祈求天降甘霖，其中主持道教科儀的道士許建揚指出，農業時代桃園也曾久旱不雨，3000信眾齊聚大廟祈雨法會後天降甘霖，當時的道長正好是他的阿公許文章，三代相傳希望助台灣度過旱災。

景福宮主委簡征潭說，今年台灣梅雨季短且無颱風登陸，導致豐水期降雨量極少，面臨56年來最嚴峻乾旱，各地水庫水情也拉起警報，尤其桃園最嚴峻，因數十年前桃園也曾遇到久旱不雨，當時景福宮就在廟埕前舉辦祈雨法會，逾3000名信眾一同虔誠祈禱，果真天降甘霖，且一連下好幾天，廟史都有記載，因此希望再度向上天祈雨，也希望民眾節能節水，共度旱期。

負責主持道教科儀的道長許建揚和許崇誠是叔姪關係，2人指出，早在商周時代就有祈雨法會，當時皇帝還要脫下龍袍，披麻帶孝，苦民所苦，景福宮上一次舉辦祈雨法會時，正好是許建揚的阿公許文章，別具意義。

廟方在廟埕擺設祈雨壇，從廟內迎請眾神入壇坐鎮，將一連舉辦3天法會，不但主委簡征潭帶領全體委員及監事，和景福宮慈善基金會董事長蘇家明一同參加，桃園市副市長李憲明、立法委員萬美玲、副議長李曉鐘、議員黃家齊、陳美梅、桃園市政府民政局長陳靜航、桃園區長陳玉明、桃園區里長聯誼會數位里長等不分藍綠政要和地方父母官，以及桃園慈護宮主委吳正忠、中壢仁海宮董事長李合鑑、桃園明倫三聖宮主委簡朝吉等重量級廟宇，都一同參加祈雨法會，今現場數度飄起零星小雨，讓信眾都很興奮，祈求天賜甘霖，澤福民生。

(中時 )