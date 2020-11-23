大馬女大生命案，外界質疑事前警方疑涉吃案，才讓憾事發生。行政院長蘇貞昌今天在「行政院109年第1次治安會報」中說，防範憾事發生，最重要的因素是「人」與「態度」。巡邏不在於看到犯人、破獲犯罪，而是看到環境、預見犯罪如何防制。

蘇揆在聽取「校園安全維護策進作為」及「強力打擊街頭暴力犯罪」報告後說，過去因應疫情影響，治安會報暫無召開，但就治安議題已分別透過院會、專案會議共計16場，在治安及防疫方面有諸多突破及幫忙。

蘇揆進一步指出，政府全力支持治安工作，已完成「槍砲彈藥刀械管制條例」及「刑法」第149、150條聚眾鬥毆罪修正案。同仁表現優異，本月剛破獲史上最大宗的10萬顆子彈的走私案，搜出長短槍1百多支，若沒有堵住破口，後果恐不堪設想。

對於近期社會幾起憾事，有人認為政府做法有瑕疵、遺憾，蘇揆強調，同仁表現瑕不掩瑜，期許同仁「經一事、長一智」、痛定思痛，痛改才能符合努力的目標、符合社會期待。蘇揆同時也感謝地方政府配合，中央、地方多聯繫，讓治安工作做得更好。

針對刑事被告防逃機制一案，蘇揆表示，用老式方法動用警力24小時監控，不僅易使同仁疲勞，且不一定有效果，現在已有科技設備監控等機制，請法務部、內政部就各項配套措施儘速作為完成，如新作為尚有不足，請隨時精進。

蘇揆並針對警政署「校園安全維護策進作為」報告指出，防範憾事發生，最重要的因素是「人」與「態度」。巡邏不在於看到犯人、破獲犯罪，而是看到環境、預見犯罪如何防制。當員警依專業訓練與經驗判斷發現環境有所不足，如雜草過高可能有安全疑慮、監視器不足或路燈故障等情況，應及早提出，否則後果就如所謂「破窗理論」，容易引誘犯罪。

蘇揆強調，社會期待看到政府快賞快罰、信賞必罰的態度，請相關單位重視，用相關機具及機制解決問題，並讓社會看到台灣辦案的效率與魄力，這對遏止不肖之徒，能達到一定效果，讓民眾免於損害。

關於內政部警政署「強力打擊街頭暴力犯罪，持續維護治安平穩」報告，蘇揆表示，這段期間以來，組織犯罪迭有破獲，防制毒、賭、暴力討債及聚眾鬥毆等事件也多有效遏止，已見立竿見影效果；此外，治安滿意度提高，社會對於警察信任度高達8成多，社會給予高度肯定，顯示警察同仁在崗位上盡心盡力。

蘇揆指出，政府全力支持執法同仁，「工欲善其事，必先利其器」，如應修法之處，將進行修法；如應預算支援，則提供預算，如日前員警新配備辣椒水即已有效運作，有效遏止憾事發生。

(中時 )