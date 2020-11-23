國1南下348K岡山路段火燒車 幸無人受傷 21:582020/11/23 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下348K 岡山路段23日晚間7 時30分發生一件大貨車火警，幸無人受傷、受困。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下348K 岡山路段23日晚間7時30分發生一件大貨車火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 國道1號南下348.1K 23日晚間7 時30分，發生一件大貨車火警，消防局人員到場搶救，發現司機已經下車，消防局人員於晚間8時5分撲滅火勢。這場火燒車沒有人員受傷、受困。 國道第五公路警察大隊表示，當時36歲凌姓男子駕駛自用大貨車，於7時30分在國道1號南向348.1公里處，行駛中發現車輛冒煙，他趕緊將車輛停靠外側路肩，車子隨即起火燃燒。 消防局人員於晚間8時5分撲滅火勢，於8時19分排除路況，恢復全線通車。車內僅駕駛1人，未受傷。確切起火原因待高雄市消防局鑑定研判。 (中時 ) #國道 #受傷 #消防局 #人員 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道3號新化路段6車追撞 1人失去生命跡象 21:372020/11/22 社會 國一4死大車禍 超載又全沒繫安全帶 其中3越南移工 08:242020/11/22 社會 古坑鬧區凌晨惡火延燒6建物 2消防員受傷 10:352020/11/23 社會 國1重大車禍 休旅車翻覆6人噴飛4死2傷 2人有酒精反應 06:452020/11/22 社會 休旅車自撞 噴飛5人釀4死 04:102020/11/23 社會新聞 烤肉趴後工廠老闆載移工 安全帶僅放插鞘全未繫4死2傷 10:572020/11/22 社會 宜蘭五結民宅傳火警 1女嗆傷送醫 00:022020/11/23 社會 方志友出車禍曝傷勢 醫囑：2個月才會好 12:102020/11/23 娛樂 保時捷三菱疑國3苑裡段尬車 釀4車連環車禍 7人受傷送醫 09:312020/11/22 社會 草屯垃圾場傳火警 悶燒多日火勢已控制 18:512020/11/22 社會 社會熱門新聞 16歲少女遭凌虐強酸封屍 男友親眼目睹慘狀「不敢說」 - 社會 台大法律婆婆刻薄錄音曝光 網質疑「誰比較心機」 - 社會 29歲女「畢羊單攻」罹難 父怒批主揪沒保險 網：湊車錢而已 - 社會 蘆洲海砂屋無預警崩落砸破頭 居戶苦嘆「回家像玩命」 - 社會 駭人桶屍案扯討債集團 高大成爆：驚悚手法「不單純」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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