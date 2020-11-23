國道1號南下348K 岡山路段23日晚間7時30分發生一件大貨車火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道1號南下348.1K 23日晚間7 時30分，發生一件大貨車火警，消防局人員到場搶救，發現司機已經下車，消防局人員於晚間8時5分撲滅火勢。這場火燒車沒有人員受傷、受困。

國道第五公路警察大隊表示，當時36歲凌姓男子駕駛自用大貨車，於7時30分在國道1號南向348.1公里處，行駛中發現車輛冒煙，他趕緊將車輛停靠外側路肩，車子隨即起火燃燒。

消防局人員於晚間8時5分撲滅火勢，於8時19分排除路況，恢復全線通車。車內僅駕駛1人，未受傷。確切起火原因待高雄市消防局鑑定研判。

(中時 )