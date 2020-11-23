華府智庫傳統基金會警告，儘管近年來預算創下新高紀錄，但美國投注在軍事方面的經費仍有所不足。情況之嚴重，甚至僅能勉強應付大國戰爭。該報告建議，如果美軍想要跟俄國、中國大陸展開長期的戰爭，有必增加更多的部隊、戰機、軍艦與高科技資產。

根據傳統基金會公布的《美國軍力指標》(Index of U.S. Military Strength)，若美軍同時要和2個主要競爭對手交戰並取得勝利，美方武裝部隊的能力顯然不足，而僅能對付1個主要敵人；甚至，以目前態勢來看，美軍僅能勉強防衛國家緊要利益(vital interest)。

美國前陸戰隊戰爭企劃官員，也是傳統基金會的資深研究員伍德(Dakota Wood)表示，如果想同時與2個主要競爭對手進行戰爭，美軍軍力僅達所需規模的3分之2。

《2021美國軍力指標》簡介

伍德認為，雖然目前國防預算已達7400億美元(約新台部21.49兆元)的破天荒數字，且數字仍持續上升中；但是，一切關乎「錢、錢、錢」！長期以來美軍的軍事投資都在標準以下，解決之道就是投入更多金錢於軍隊身上。

《美國軍力指標》對美軍各軍種的軍事力量，給予「非常弱」、「弱」、「勉強」、「強」與「非常強」，共5個等級計分。陸軍、空軍、陸戰隊遭「勉強」的評分結果；海軍則是因為艦艇數、艦齡與造艦時間，慘遭評比為「弱」。

伍德補充，就造艦時間來看，興建1艘航艦需要5年的時間，水面戰艦則需要2年的時間。此外，海軍目前約有300艘軍艦，其中有一半以上的船齡超過20年；300艘軍艦中，約僅有100艘為可隨時出航。

他強調，這100艘中，或許60艘部署至西太平洋；這等於60艘美艦要對付350艘中國大陸船隻。考慮到大陸軍艦數在未來數年將提升至400艘，美海軍的優勢正逐漸遭吞蝕。

若比對9月份五角大廈向國會提交的《2020年中國軍力報告》，中共擁有「全球最大規模的海軍」，戰艦與潛艦組成的戰鬥部隊近350艘。其中，主要水面戰艦約130多艘。

《美國軍力指標》因此建議，海軍應打造400艘載人的「戰鬥部隊軍艦」(battle force ship)，這數字與前防長艾斯培「2045戰鬥部隊」的估計相當。「2045戰鬥部隊」發表於10月，艾斯培藉此表示要打造由載人與無人艦組成的500艘大艦隊。

《美國軍力指標》還警告，考量到如果沒有發生重大情勢變化，如發生重大衝突；美國國內恐陷入多個利益團體的角力，從而讓預算挪至國內計畫上，而非進行國防投資。

特別是新冠肺炎的疫情大流行，導致大量的醫療與補助經費需求的上升。不論共和黨與民主黨都有意削減國防預算，以挪用至疫情防治、補助與治療之上。

因此，儘管國防部已呼籲，在未來數年內將軍事開銷增加3至5%，好讓軍隊能將重心由反叛亂戰爭轉移至前在的大國衝突，但該報告悲觀的總結，想獲得國會與國內足夠的支持，讓國防預算提升到足以維持同時發動2場大國戰爭的水

(中時新聞網)